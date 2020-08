Fußball-Landesligist SC Obersprockhövel greift am Samstag, 29. August, nach dem Kreispokal. Im Finale trifft die Mannschaft von Trainer Robert Wasilewski auf Oberligist TuS Ennepetal. Anstoß ist um 15 Uhr auf der Bezirkssportanlage Hagen-Haspe.



"Das Märchen geht weiter", freut sich SCO-Vorstand Klaus Calenberg. Nach dem Viertelfinal-Triumph nach Elfmeterschießen gegen den Lokalrivalen TSG Sprockhövel qualifizierte sich der SCO durch einen souveränen 5:1-Erfolg im Halbfinale gegen Westfalenliga-Aufsteiger Hagen 11 für das Endspiel. Eine Woche vor dem Saisonstart ist das Kreispokal-Finale für den Landesligisten natürlich ein guter Gradmesser.

Ein echter Härtetest findet auch am Sonntag (15 Uhr) auf dem Glückauf-Sportplatz am Rüggenweg statt. Dort empfängt Niederrhein-Oberligist Sportfreunde Niederwenigern den westfälischen Nachbarn TSG Sprockhövel zur Generalprobe für die Meisterschaft. Die "Wennischen" beginnen am 6. September beim 1. FC Bocholt, die TSG empfängt zeitgleich die Zweitvertretung des Bundesliga-Absteigers SC Paderborn im Baumhof-Stadion.