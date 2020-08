Niederrhein-Oberligist 1. FC Bocholt war unter der Woche zu stark für die TSG Sprockhövel und siegte mit 2:0. Bocholts Klassengefährte Ratingen 04/19 war für den Westfalen-Oberligisten am Sonntag dann der richtige Aufbaugegner. Mit 6:0 überrollte die Mannschaft von Trainer Andrius Balaika den Testspielgegner.

Sprockhövel. Von Beginn an sahen die Zuschauer im Baumhof-Stadion Einbahnstraßenfußball. Yannick Femia traf bereits in der vierten Minute per Kopf zur Führung, Kapitän Ibrahim Bulut erhöhte auf 2:0, Nazzareno Ciccarelli schnürte einen Doppelpack, wobei das 4:0 aus einem direkt verwandelten Eckball resultierte. "Sind wir der FC Barcelona?", war die Frage eines frustrierten Ratinger Spielers. Vielleicht gingen die Gäste auch deshalb recht rustikal zu Werke.

Im zweiten Durchgang ließen es die Gastgeber etwas ruhiger angehen, ohne deshalb jedoch ernsthaft in Gefahr zu geraten. Im Gegenteil: Nazzareno Ciccarelli und Ibrahim Bulut schraubten das Ergebnis mit weiteren Treffern in der Schlussphase auf 6:0.

Sportfreunde fahren ins Trainingslager

Am kommenden Sonntag (15 Uhr) gibt mit der SpVg. Schonnebeck erneut ein Oberligist vom Niederrhein in Sprockhövel seine Visitenkarte ab. Von einem ähnlichen Kantersieg kann die TSG gegen die Spitzenmannschaft aus dem Essener Norden allerdings kaum ausgehen. Die Sportfreunde Niederwenigern, Klassengefährte der Schonnebecker, beziehen derweil von Freitag bis Sonntag in Bad Wünnenberg ein Trainingslager.

Unterschiedlich verliefen die Testspiele für die Landesligisten. Der SC Obersprockhövel musste sich gegen den Bezirksligisten Blau-Weiß Voerde nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung (Treffer durch Mert Özkan und Fabian Cords) mit einem 2:2 begnügen, Landesliga-Aufsteiger SG Welper deklassierte den Bezirksligisten FC Wetter mit 10:1. Die Tore erzielten Max Claus, Tim Wasserloos, Filipp Andreew (je 2), Aykut Akyildiz, Dustin Najdanovic, Serdar Bastürk und Hakan Abanoz.