Die Sportfreunde Niederwenigern spielen in der Fußball-Oberliga Nordrhein, die TSG Sprockhövel ist in der Oberliga Westfalen angesiedelt. Und da sich die beiden Nachbarn in der am ersten September-Wochenende beginnenden Meisterschaft aus dem Weg gehen, messen sie beider Generalprobe am kommenden Sonntag (15 Uhr) auf dem Glückauf-Sportplatz am Rüggenweg ihre Kräfte.



Mit den Oberligisten vom Niederrhein hat die TSG Sprockhövel in der Vorbereitung bisher zwiespältige Erfahrungen gemacht. Der 0:2-Niederlage gegen den 1. FC Bocholt folgte ein 6:0-Kantersieg über Ratingen 04/19 und nun am Sonntag ein 3:2-Erfolg über die SpVg. Schonnebeck.

Dabei begannen die Gastgeber wie die Feuerwehr, pressten hoch und gingen schon nach elf Minuten durch Nazzareno Ciccarelli in Führung. "In den ersten 30 Minuten haben wir ein starkes Spiel gezeigt“, äußerte sich Trainer Andrius Balaika. Quasi aus dem Nichts gelang Schonnebeck allerdings der Ausgleich (31.).

Auch im zweiten Durchgang waren die Sprockhöveler engagiert, doch es dauerte bis zur 75. Minute, ehe der wieselflinke Lewin D’Hone per Freistoß erfolgreich war. Sechs Minuten später köpfte Johannes Sabah eine Freistoßflanke von Yannick Femia zum 3:1 ein. Mit dem Schlusspfiff gelang Schonnebeck nur noch der Anschlusstreffer.

Sportfreunde im Trainingslager

Weniger erfolgreich waren die Sportfreunde Niederwenigern. Nach fünf Testspielsiegen musste sich die Mannschaft von Trainer Marcel Kraushaar im Rahmen des Trainingslagers gegen den ortsansässigen Bezirksligisten FSV Bad Wünnenberg/Leiberg mit einem 1:1 begnügen. Der Coach trug es mit Fassung: "Wir haben den Schwerpunkt auf Fitness gelegt."

Erfolge verbuchten die Landesligisten SC Obersprockhövel und SG Welper. Der SCO setzte sich beim A-Kreisligisten TuS Haßlinghausen mit 4:2 durch. Für das Team von Trainer Robert Wasilewski trafen Ismael Diaby (22.), Tadun-Scott Weldert (23.), Adrian Wasilewski (32.) und Jan-Niklas Budde (87.).

Landesliga-Aufsteiger SG Welper bezwang den Wittener A-Kreisligisten TuS Ruhrtal mit 5:1. Vierfacher Torschütze war Tim Wasserloos (21., 43., 69. und 80.), das zwischenzeitliche 3:1 markierte Filipp Andreew (63.).