Die Innenstadt oder den Stadtteil mit Aktionen nach vorne bringen – endlich raus aus dem Motivationsloch der Corona-Pandemie: das ist der Hintergrund vom Versuch der „ExtraZeit“, den die Wirtschaftsförderung der Stadt Sprockhövel startete. Die Idee dazu hatte Gastronom Dirk Eggers, der einfach mal etwas anstoßen wollte. Er berichtet zur Eröffnung auf dem Sparkassenvorplatz von den schwierigen Zeiten in der Gastronomie und der Mühe vieler Kollegen, geeignetes Personal zu finden und sich über Wasser zu halten. Mit Sorge schauen viele Verantwortliche auf die Innenstädte. „Wir wollen mit dieser Aktion, zu der die Einzelhandelsgeschäfte bis 20 Uhr ihre Türen geöffnet halten, wieder für etwas Belebung sorgen. Wir hoffen, dass die Sprockhöveler diese Möglichkeit annehmen und über die Hauptstraße bummeln. Am 16. September und am 21. Oktober wollen wir diese Aktion ebenfalls durchführen. Danach schauen wir uns an, wie die Resonanz war und besprechen das weitere Vorgehen“, erklärt Bürgermeisterin Sabine Noll.

Maren Schlichtholz und Christiane Beumer von der Sprockhöveler Wirtschaftsförderung hatten für pastellfarbene Plakate und farblich passende Luftballons gesorgt, die auf der ganzen Hauptstraße verteilt waren. Unterwegs mit seiner Gitarre war der Musiker Cesare Acoustic, dessen schöne Stimme die Besucher von Cafés und Läden begeisterte. Und offensichtlich auch zum Shoppen animierte, denn obwohl im Vorfeld Skepsis herrschte, ob die Aktion tatsächlich funktionieren würde, zeigte sich einmal mehr: Wenn in Sprockhövel irgendwas los ist, dann bummeln die Menschen über ihre geliebte „Meile“ und schauen sich das an. So war die Hauptstraße zur Premiere doch gut gefüllt. Das Wetter blieb trocken, kalt war es auch nicht. In den Läden war auch etwas los. Da gingen doch viele Modeartikel und mehr über die Ladentheke. Und bei der Weinverkostung gönnten sich die Sprockhöveler auch ein Gläschen. Sicher, dass ein oder andere ist noch ausbaufähig: Auf dem Sparkassenvorplatz dürfte es ein Marktstand mehr sein und Stadtführer Jürgen Nath, der als freiwilliger Vorlese-Pate eine Leseecke für Kinder anbot, könnte mehr Publikum vertragen, aber sei’s drum – es ist einfach endlich wieder etwas los in der Innenstadt! Alle Fotos: Pielorz