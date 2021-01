Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Denkmalschutz stimmte heute einstimmig dem Neubau eines Lebensmitteldiscounters mit einer Kita im Obergeschoss an der Bahnhofstraße 7 zu.

Der frühere Lebensmittelmarkt mit Kindertagesstätte wird inzwischen abgerissen. Als Interimslösung während der Bauzeit ist der Lebensmitteldiscounter ALDI in das Gebäude des ehemaligen Lebensmittelmarktes "Kaisers" an der Hauptstraße eingezogen.

Die Kita wurde in einer Containeranlage an der Bahnhofstraße 13 während der Bauzeit untergebracht.

Es ist ein in Teilen zweigeschossiges neues Gebäude mit Flachdach geplant. Im Erdgeschoss befindet sich der Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von ca. 1300 m² und den entsprechenden Nebenräumen, wie Lager etc.. Im Obergeschoss befindet sich eine viergruppige Kindertagesstätte. Die Anlieferung ist nunmehr im nördlichen Bereich zur Bahnhofstraße 11 hin vorgesehen.

72 Stellplätze



Die 72 Stellplätze sind im Wesentlichen an dem jetzigen Standort vorgesehen. Die Stellplatzanlage wird neu geordnet und im mittleren Teil werden die Stellplätze mit 6 Bäumen begrünt. Die Randbereiche werden ebenfalls mit einem Grünstreifen versehen, in dem Baumpflanzungen vorgesehen sind.

Der Parkplatz wird über eine Ein-bzw. Ausfahrt von der Bahnhofstraße erschlossen.

Klimaschutz berücksichtigt



Um der Klimaschutzpolitik der Unternehmensgruppe Rechnung zu tragen ist der Neubau mit effizienter Technik ausgestattet. Ziel ist es, Treibhausgase massiv zu senken. Dies erfolgt durch LED-Beleuchtung, Wärmerückgewinnung, Energiemanagement und Photovoltaikanlagen. Die Beheizung der Kindertagesstätte erfolgt mittels Wärmepumpe. Die auf dem Dach des Marktes geplante Photovoltaikanlage produziert Energie sowohl für die Kältetechnik und Marktbeleuchtung, als auch für die Backöfen und sonstige Anlagentechnik.

Der Markt kommt ohne fossile Brennstoffe aus. Die Abwärme aus der Kältetechnik wird in die Bodenplatte als Betonkernaktivierung eingespeist. Des Weiteren ist eine doppelschalige Gebäudehülle (hinterlüftetes Klinkermauerwerk) vorgesehen, um einer Hitzeentwicklung am Tag entgegenzuwirken und damit auf eine aufwendige und energieintensive Klimatisierung zu verzichten. Im Erdgeschoss ist die Fassade mit Klinkermauerwerk, im Obergeschoss mit Aluverbundplatten in der Farbe hellgrau vorgesehen.