Das Gebäude des früheren Kiosks am Busbahnhof in Niedersprockhövel erhält mit dem Einzug von Stadtmarketing – und Verkehrsverein am kommenden Montag eine neue Funktion.

Viele Bürger in Sprockhövel fragten sich, wie es mit dem früheren Kiosk am Busbahnhof weitergeht. Seit dem 1.9.2019 steht das Gebäude leer. Der Bauzaun steht seit Monaten um den Kiosk herum, man hatte den Eindruck, es besteht Stillstand. Aber dieser Eindruck täuscht.

„Bis zum Ende dieser Woche werden wir den Bauzaun entfernen lassen“, sagte ZGS-Chef Ralph Holtze auf Nachfrage zum STADTSPIEGEL. Der frühere Kiosk wurde renoviert und außen in markantem Rot gestrichen. Durch die Fensterfronten sieht man schon Vitrinen, Schränke und Mobiliar.

Am kommenden Montag, das bestätigte uns Lutz Heuser vom Stadtmarketing- und Verkehrsverein Sprockhövel, wird mit dem Einräumen der neuen zentralen Stelle auf dem Gelände des Busbahnhofes begonnen. Die Technik ist bereits vorhanden und kann dann auch schon genutzt werden.

Eröffnung für die Bürger im Januar 2021



Für die Öffentlichkeit ist das Gebäude des Stadtmarketing- und Verkehrsvereins an dieser Stelle allerdings erst Anfang 2021 nutzbar. „Wir wollen dann nach außen hin noch anschauliche Displays bzw. Monitore installieren, mit der wir die Bürgerinnen und Bürger informieren“, sagte der Stadtmarketing-Chef. Auch Maren Schlichtholz, zuständig für die Wirtschaftsförderung der Stadt Sprockhövel, wird dann dort am neuen Standort bedarfsgerecht zu erreichen sein.

Die bisherige im Kiosk befindliche öffentliche Toilette entfällt. Im benachbarten Bürgerhaus steht aber zu den Öffnungszeiten ein öffentliches WC zur Verfügung. Weiterhin gibt es neben dem Bürgerhaus eine Behinderten-Toilette, die mit einem speziellen Euro-Behinderten-WC-Schlüssel benutzt werden kann.

Emrah Ozan, der Betreiber des neuen Kiosks im Gebäude Hauptstraße 3 gegenüber des Busbahnhofes, hatte am 1.Mai 2020 dort seinen neuen Shop eröffnet. „Ich freue mich, dass es trotz Corona gut läuft, habe nette Kunden und bin der Stadtverwaltung für die Unterstützung in der Bauphase dankbar“, sagte er heute im Pressegespräch.