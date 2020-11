Mit einer gemeinsamen Aktion von Ordnungsbehörde und Wirtschaftsförderung hat die Stadtverwaltung eine Gutscheinaktion zur Unterstützung der Gastronomie in Sprockhövel durchgeführt.



Im Zeitraum vom 5. bis 25. Oktober konnten die Bürger in den teilnehmenden Restaurants im Stadtgebiet essen gehen. Bis zum 30. Oktober wurden insgesamt 90 Kassenzettel bei der Stadtverwaltung abgegeben.

Unter den eingereichten Belegen haben die Bürgermeisterin Sabine Noll und der Beigeordnete Volker Hoven nun die zehn Gewinner gezogen. Die Gewinner werden in den nächsten Tagen benachrichtigt.

Die Gutscheine sind bis zum 31. Dezember 2021 gültig und auch für Abholung oder Lieferung einlösbar.