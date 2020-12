Sparkassendirektor Christoph Terkuhlen von der Sparkasse Sprockhövel überreichte heute der Leiterin der Kita Bullerbü und dem Leiter der Kita Haßlinghausen stellvertretend für alle Kitas in Sprockhövel eine Geldspende. Alle Kitas in Sprockhövel können sich über insgesamt 16.300 Euro von der Sparkasse freuen.

Die Herausforderungen der Kinderbetreuung sind in Deutschland und auch in Sprockhövel hoch. Jeder, der Kinder hat, kennt dies nur zu gut.

In Sprockhövel pflegt die Sparkasse daher eine besondere Tradition: Alljährlich lädt sie die Leiterinnen und Leiter der Sprockhöveler Kindertagesstätten zu einer kleinen Feierstunde ein.

Wo sich sonst im großen Sitzungszimmer der Sparkasse zum Jahresende alle Leiterinnen und Leiter aller Kitas aus Sprockhövel treffen, ist auch im Corona-Jahr 2020 alles anders. Stellvertretend für alle Kitas in Sprockhövel nahmen jetzt Rafaela Ohlmeier, Leiterin der Kita Bullerbü und Ralf Kogel, Leiter der ev. Kita Haßlinghausen die symbolisch in Sparschweinen steckenden Banknoten entgegen.

Sparkassen-Stiftung und Sparkasse sponsorn



Der Sparkasse ist es gerade in diesem besonderen Jahr eine Herzensangelegenheit mit einer Spende von 16.300 Euro die 16 Sprockhöveler Kindertagesstätten zu unterstützen. Hierbei erhält jede Kita-Gruppe von der Sparkasse 400 Euro, bis zu 2.500 Euro werden somit an jede Einrichtung gezahlt.

„Wir pflegen diese Tradition jetzt schon seit über 11 Jahren, sagte Vorstand Christoph Terkuhlen und zeigte sich erfreut darüber, dass bisher sowohl die KITA Bullerbü als auch die KITA Haßlinghausen von Corona-Erkrankungen verschont blieben.

„Neben den 160.000 Euro aus unserer Sparkassen-Stiftung unterstützen wir von der Sparkasse jährlich mit etwa 40.000 Euro förderungsbedürftig gemeinnützige Einrichtungen in Sprockhövel“, ergänzte der Sparkassen-Chef.

Den Kindern soll nichts fehlen



„Alle Erzieherinnen und Erzieher haben bisher alles gegeben, damit den uns anvertrauten Kindern auch in der Corona-Zeit nicht wirklich etwas gefehlt hat“, sagte Rafaela Ohlmeier und bedankte sich für die Geldspende, die alle Kitas gut gebrauchen können.

"Es ist sehr schön, weil dieses Geld von der Sparkasse ganz automatisch kommt", sagte Ralf Kogel und ergänzt, für alles andere müssen wir Anträge über den Förderverein stellen.

Lange Warteliste bei den Kitas



Beide Kita-Leiter teilten mit, dass es aktuell eine lange Warteliste für ihre Kitas gibt. Allein in Bullerbü stehen 60 Kinder auf der Warteliste, in dieser Kita aufgenommen zu werden. "Ich sehe trotz Anmietung unseres neuen Hauses auf der Brinkerstraße keine Möglichkeit, nach Fertigstellung des neuen Baugebietes "Im Beisenbruch" weitere Kinder aufzunehmen", sagte Rafaela Ohlmeier von der Kita Bullerbü.

Inzwischen hat sich bei den Kindertagesstätten das Verfahren der seit Montag geltenden Notbetreuung eingespielt. "Unsere Eltern sind mit der neuen Vorgabe sehr verantwortungsvoll umgegangen", sagt Ralf Kogel und ergänzt, "es war ein Kraftakt, alles in der kurzen Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen zu organisieren".

Beide Kita-Leiter erhielten dann noch vom Sparkassen-Chef eine Führung durch die neugestaltete Sparkassen-Hauptstelle und fuhren danach zurück, weil Desinfektionsarbeiten in ihren Kitas keinen Aufschub duldeten.