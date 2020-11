Als es heute dämmerte und am noch dunkelblauen wolkenlosen Himmel der Mond schon zu sehen war, erstrahlte erstmals im Mittelbeet des Kreisverkehrs auf der Hauptstraße in Niedersprockhövel der Weihnachtsbaum 2020.

Die Gärtner der Stadt Sprockhövel hatten die Nordmanntanne in der letzten Woche aufgestellt, vom Netz befreit und befestigt. "Die Befestigung haben wir in diesem Jahr geändert und hoffen, dass uns der Baum auch bei Sturm nicht umfällt", sagte Markus Gronemeyer, Vorarbeiter der Gärtner der Stadt Sprockhövel vor Ort zum STADTSPIEGEL.

Heute wurde der Baum beleuchtet und erfreut von jetzt an bis Anfang Januar 2021 bei Dunkelheit viele Fußgänger und Autofahrer in Niedersprockhövel.