Vorweihnachtszeit - Gänsezeit



Aber das in Holgers Frittenschmiede an der Losenburg in Velbert?

Die Frittenschmiede klingt erst mal nach einer guten Imbissstube, zeigt dann bei näherer Betrachtung, dass hier aber auch der verwöhntere Gaumen auf seine Kosten kommt.

Holger, der Frittenschmied den viele seiner Gäste nicht nur wegen seiner guten Küche, sondern auch wegen seiner persönlichen Art im Umgang mit den Kunden schätzen, blickt nämlich auf eine spannende Karriere im Gastronomiecateringbereich zurück.

So war er lange Zeit beim über die Grenzen Velberts hinaus bekannten Catering Service "Jen" im Einsatz und hat hier seine Küchenkenntnisse verfeinert, um den jeweiligen Kundengeschmack zu treffen.

In der vorweihnachtlichen Gänsezeit verwöhnt er seine Gäste mit folgendem Angebot:

Gänsebrust o.

Gänsekeule

Klöße

Rotkohl

Vorweihnachtliche Sauce

Auch als Catering im Warmhaltebehälter möglich

Holger freut sich auf Vorbestellungen unter....

Anschrift: Holgers Frittenschmiede

Paracelsusstr. 45

42549 Velbert

Tel.: 017653660596