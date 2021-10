Drei ehemalige Amateurfußballer, die ihre Fußballschuhe nur noch für einen entspannten Kick unter Freunden schnüren, haben ein neues Projekt gestartet. Unter dem Titel „Anpfiff 15:30 - Der Fußball Podcast“, sprechen Tobi, Fabi und Sören einmal wöchentlich über sämtliche Themen aus der Welt des Fußballs. Besonderer Schwerpunkt liegt, wie es der Titel bereits verrät, auf der Deutschen Bundesliga.

Immer am Ende eines Bundesligaspieltages schalten sich die drei Freunde zusammen und analysieren intensiv die zurückliegenden Spiele. Während Tobi und Fabi das Geschehen der Bundesliga aus dem Rheinland in Düsseldorf verfolgen, ist Sören mittlerweile in Oldenburg beheimatet. Alle drei verbindet die Liebe zum Fußball und gemeinsame Stunden beim Cageball. Während der ehemalige Defensivspezialist Tobi sich als Technikguru um alle Dinge rund um den Podcast kümmert und immer wieder mit Fakten und Statistiken seine beiden Gesprächspartner beeindruckt, haben Fabi und Sören meist eine unterschiedliche Meinung und sorgen so für spannende Diskussionen in den rund 60-minütigen Folgen. Langeweile ist also ausgeschlossen.

Mittlerweile sind bereits 18 Podcast-Folgen im Kasten und können zum Beispiel bei Apple und Spotify kostenlos abgespielt werden. In der aktuellen Folge befassen sich die Drei mit den Themen Macht und Qualität in der Bundesliga.

Das Team

Tobi: In jungen Jahren ein rücksichtsloser Defensivspezialist, der lieber gelbe Karten sammelte als in der Offensive für Furore zu sorgen. Man nannte ihn auch den Mark van Bommel der Kreisliga. Mit zunehmenden Alter entdeckte er seine Torjäger-Qualitäten und feierte jedes Tor mit einem Salto. Fan des FC Bayern – Erfolgsverwöhnt.

Fabi: Ein Spieler mit einem herausragenden Auge und einem rechten Fuß wie einst Lucio. Neigt zu dem ein oder anderen emotionalen Ausbruch, ist aber im normalen Leben ganz nett. Gerüchte besagen das er bereits als Kind Rhetorik studiert hat. Fan des FC Bayern – Erfolgsverwöhnt.

Sören: Seine Position war zwischen den Pfosten. Dort strahlte er eine gewisse Sicherheit aus und war von den gegnerischen Angreifern kaum zu überwinden. Diskutiert gerne mit seinen Podcast-Kollegen. Fan des VfL Bochum – Leidenserprobt.

Weitere Meinungen, Analysen und ausführliche Texte zu der schönsten Nebensache der Welt gibt es auf der eigenen Homepage anpfiff1530.wordpress.com.