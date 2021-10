Entlang der A42 schneidet die Autobahn Westfalen Bäume und Sträucher, weshalb dem Deswegen Verkehr zwischen Gelsenkirchen und Herne am Wochenende streckenweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

GE/Herne. Am Samstag, 30. Oktober, wird in Fahrtrichtung Dortmund zwischen Gelsenkirchen-Zentrum und Herne-Crange zwischen 9 und 15 Uhr gearbeitet. Am Sonntag, 31. Oktober, geht es dann in der Gegenrichtung nach Duisburg weiter, zwischen Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Zentrum, ebenfalls in der Zeit von 9 bis 15 Uhr. Die Arbeiten „wandern“ jeweils entlang der Strecke.