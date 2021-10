Am Sonntagnachmittag, 3. Oktober, kollidierte auf der Kurt-Schumacher-Straße ein Pkw mit einer Straßenbahn. Bei dem Zusammenstoß auf Höhe der Eschfeldstraße, wurden die beiden Fahrzeuginsassen eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr gerettet werden.

GE. Um 15:35 Uhr erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Gelsenkirchen Kenntnis von einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Die beiden Fahrzeuginsassen sollten dabei in ihrem Auto eingeklemmt worden sein. Umgehend entsandten die Disponenten Kräfte der Feuerwache Buer und Heßler zum Unfallort, den sie bereits nach wenigen Minuten erreichten. In dem stark deformierten Auto fanden sie eine Frau und einen Mann vor. Mit Hilfe von hydraulischem Rettungsgerät, verschafften sich die Feuerwehrmänner Zugang zum Fahrzeuginneren. Der Beifahrer konnte so recht schnell befreit werden. Die Rettung der Fahrerin gestaltete sich hingegen deutlich schwieriger. Erst nachdem das Fahrzeugdach und einige Blechteile entfernt worden waren, gelang es sie aus dem Wrack zu retten. Beide Betroffenen mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Einsatzdauer und die anschließenden Bergungsarbeiten, ruhte der Straßenbahnverkehr der Linie 302. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt im weiteren Verlauf die Polizei Gelsenkirchen.