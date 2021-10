Vergangenen Sonntag, 24. Oktober, ist ein Rollerfahrer in Hassel gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der 62-jährige Gelsenkirchener fuhr um 14.10 Uhr auf der Polsumer Straße in Richtung Polsum und beabsichtigte, den Wagen eines 44-jährigen Gelsenkircheners zu überholen, der in dieselbe Richtung fuhr. Der Rollerfahrer verlor das Gleichgewicht und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.