Nach Hinweisen von Bürgern hat die Polizei am vergangenen Montag, 23. August , einen mutmaßlichen Exhibitionisten in Bulmke-Hüllen vorläufig festgenommen.

GE. Die Zeugen hatten gegen 13.15 Uhr beobachtet, wie der 37-Jährige an einer Bushaltestelle an der Neuhüller Straße Ecke Skaggerakstraße onanierte. In einem Supermarkt unweit der Bushaltestelle griffen die alarmierten Beamten den Mann ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland schließlich auf und nahmen ihn zur Identitätsfeststellung vorläufig fest. Das Polizeigewahrsam konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen.

Gegen den 37-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.