Die Gelsenkirchener Freibäder (Sport-Paradies und Jahnplatz) werden nach Sonntag, 29. August, ihre Saison beenden.

GE. Grund sind die teilweise anhaltend trüben Wetteraussichten. Die unbeständige Wetterlage hat insbesondere in den Sommerferien dazu beitragen, dass weniger Besucher*innen als erwartet in die Freibäder kamen.

Bis Sonntag können die Badegäste die Freibäder noch zu den gewohnten Öffnungszeiten nutzen.

Die Hallenbäder Buer, Horst und das SPORT-PARADIES haben seit dem 18. August 2021 wieder geöffnet.

In allen Gelsenkirchener Bädern gilt die 3G-Nachweispflicht. Online-Tickets für das SPORT-PARADIES können unter shop.sportparadies.de und Tickets für Gelsenkirchener Bäder unter shop.baeder-gelsenkirchen.de gebucht werden.

Weitere Infos unter www.sport-paradies.de und www.baeder-gelsenkirchen.de.