Am Freitag, 20. August, beginnt auf Kurt-Schumacher-Straße der der nächste Bauabschnitt. Von Donnerstagmorgen, 19. August, bis Sonntagvormittag 22. August, wird der erste Teilbereich zwischen Freiligrathstraße und Alfred-Zingler-Straße in Fahrtrichtung Gelsenkirchen-Buer saniert.

GE. Der Verkehr in Fahrtrichtung GE-Buer wird an der Freiligrathstraße in die Gegenfahrbahn geführt und erst im Kreuzungsbereich der Willy-Brandt-Allee zurück verschwenkt.

Während dieser Zeit ist das Queren der Kurt-Schumacher-Straße in Höhe der Uferstraße/Alfred-Zingler-Straße und des Schalker Sportparks nicht möglich. Die Alfred-Zingler-Straße wird in Höhe der Kurt-Schumacher-Straße voll gesperrt. Weiterhin ist in Fahrtrichtung GE-Buer die Zufahrt von der Kurt-Schumacher-Straße zur Emscherstraße nicht möglich. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.

Die Baustelle sollte in den genannten Zeitraum großräumig umfahren werden. Entsprechende Umleitungsempfehlungen werden frühzeitig in beiden Richtungen ausgeschildert.

Das Referat Verkehr der Stadt Gelsenkirchen bittet um erhöhte Aufmerksamkeit und Verständnis.