Die Termin der Müllabfuhr verschieben sich aufgrund des Feiertages am Montag, 1. November, im weiteren Verlauf der Woche um einen Tag nach hinten.

GE. So werden die Montagsreviere am Dienstag, 2. November, und die Freitagsreviere am Samstag, 6. November, abgefahren. Die Änderungen gelten sowohl für die grauen Restabfallbehälter als auch die blauen, braunen und gelben Tonnen.

Alle Termine der Müllabfuhr in Gelsenkirchen finden sich online unter: www.gelsendienste.de/abfallkalender. Hier kann für jede Adresse eine Jahresübersicht als PDF heruntergeladen, ein Export für elektronische Terminplaner vorgenommen oder eine regelmäßige Benachrichtigung per E-Mail beauftragt werden.