Moin Moin und Glück Auf!!!

Hier möchte ich Euch einfach mal über den neuen Familien Fanclub des

FC Schalke 04 berichten.Wir haben uns alle durch Facebook und Whats

App kennen gelernt und irgendwann kamen wir darauf einen Familien

Fanclub wo auch die Kleinsten schon mitmachen können zu gründen.

Gesagt getan wir sind dann Offiziell am 23.08.2021 gegründet worden

und offiziell vom Schalker Fan-Club Verband bestätigt worden.Seit dem

tragen wir den Namen Die Schalker1904.Dann nahm alles so langsam

Fahrt auf wir haben dann eine Satzung verfasst und haben uns Gedanken

über Beiträge gemacht sie sollten so gestaltet werden damit es sich

jeder leisten kann.Weiter ging es dann mit Spenden innerhalb des

Fanclubs damit wir eigen gestaltete Mitgliedsausweisehekommen diese

wir extra nur für unseren Fanclub anfertigen lassen haben.Dann haben

wir uns T-Shirts gestaltet und beflocken lassen.Und auch eigene

Aufkleber entworfen und bestellt.Also bei uns wie ihr seht ist viel los.Das

war aber noch nicht alles was es zu berichten gibt den dann kamen wir

auf die Idee wir möchten uns gerne Sozial engagieren .Wir haben

gegrübelt und überlegt was können wir tun und haben uns entschlossen

Die Arche Nohar ein Kinderhospiz in Gelsenkirchen zu Weihnachten eine

Freude zu machen haben uns mit den in Verbindung gesetzt und haben uns

geeinigt für die Kinder dort eine Weinachttüte zu machen.Die wir gerne

am 2 Dezember im Namen von uns und unseren Helfer übergeben

möchten.Wir sind nun zusammen an der Sache dran und versuchen

Spenden und Sachspenden zu sammeln.Wir möchten gerne die Tüten mit

Schokolade Nüsse und Obst befüllen und noch eine kleine Überraschung

hinein tuen. Wir haben innerhalb des Fanclubs schon ca. 200 Euro

gesammelt und haben an einige Firmen wegen Sponsoring geschrieben und

warten nun auf Antworten.Ganz Ganz Herzlich dürfen wir uns schon mal

bei der Sparkasse Ihlow bedanken die uns ein Paar Kleinigkeiten

gespendet hat.Und bei wem wir uns noch sehr herzlich bedanken möchten

ist Silke's Bastelstube aus Altstrimmig sie sind immer Ansprechbar für

uns Sie haben uns unsere T-Shirts beflockt und Spenden für die Kids

Weinachtkugeln ihr könnt sie bei Facebook finden dort hat sie ganz ganz

viele tolle Sachen ausgestellt die sie macht.So wie Ihr seht ist bei uns

sehr viel los.Wir selber sind auch auf Facebook unter Die Schalker 1904

zu finden so wie auf Instergram und YouTube .Wenn wir Euer Interesse

geweckt haben und Ihr gerne bei uns Mitmachen möchtet und ein Teil

unseres Teams und Fanclubs werden möchtet dann meldet euch einfach

unter dieschalker1904@gmx.net dort bekommt Ihr gerne weitere Infos.

Mit Blau Weißen Grüßen

Euer Kai