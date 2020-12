Die Bibel hat doch Recht, wie im Lukasevangelium zu lesen ist. Wir hechten immer mehr Trends hinterher, ohne zu wissen, was da geschieht.

Genauso ist es mit dem Gebrauch von Anglizismen in der deutschen Sprache, der in „Raping the English language“ ausufert, weil man die Sprache eindeutscht und sie somit entstellt.

Alles begann mit dem besagten „Coffee to go“ (Togo). Kaffee mit der Togobohne (Westafrika zwischen Ghana und Benin) mag schmecken, doch ist es linguistisch falsch, denn es ist „Coffee to take away“, was im sogenannten 17. Bundesland (Malle) bekannt ist und dort auch korrekt umgesetzt wird.

„For here or to go?“ - ist nämlich die Standardfrage in Restaurants, womit der Ort des Essens und nicht das Produkt gemeint ist.

Fragt man nach, so werden Begriffe wie z.Bsp. „Challenge“ völlig falsch mit „Wettkampf“ übersetzt, was wiederum aber „Competition“ heißt.

„Challenge“ ist aber eine Herausforderung. Und die Challenger ist Mitte der 80er Jahre leider explodiert und alle 7 Astronauten starben.

Ob ich etwas „gepostet“ oder ins Netz gesetzt habe, macht inhaltlich keinen Unterschied, doch ist das eingedeutschte Wort nicht lexikalisch verankert, also frei erfunden.

Bekleidungsgeschäfte werben mit Begriffen wie „shaping, slim oder fare“, wobei letzterer der Fackelschnitt einer Hose bedeutet, was den Mitarbeiterinnen oftmals unbekannt ist und ihnen dann auf Nachfrage „die Fackellichter“ ausgehen.

Man könnte so fortsetzen, doch sehe ich auch eine juristische Ebene!

Muss ich die Bedeutungen „on / off“ kennen, wenn es um die Einstellung des Luftsacks auf der Beifahrerseite geht?

Dies ließ Dr. Teunis in einer VW Vorstandssitzung vor vielen Jahren anklingen.

Verursache ich einen Unfall und mein Beifahrer verletzt sich, weil der Luftsack „off“ war, so verweigern Versicherungen auf Nachfrage die Zahlung. Aber trage ich die Schuld, weil ich als älterer Mensch keine Fremdsprache erlernt habe?

Und was ist mit den ganzen Abkürzungen wie WLAN oder IBAN- und BIC-nummer

im Zahlungswesen? Kennen Sie, ja Sie, die Bedeutungen?

Außerdem kann ich keine SMS verschicken, nur eine Short Message und nicht den Service, denn der passt nicht durchs Telefon.

Desweiteren werden immer mehr Berufsbezeichnungen durch englische Fachbegriffe ersetzt. Natürlich verlangen digital basierende Berufsbilder auch entsprechende Bezeichnungen, aber muss ein Hausmeister ein „Facility Manager“ sein? Ist eine Hausverwaltung angesehener, wenn sie sich „Property Managment“ nennt?

Seit 1.1.20 ist die Krönung der Berufsbezeichnungen juristisch abgesegnet: ein Handwerksmeister kann sich nunmehr „ Bachelor Professional“ nennen! Ich lach´ mich schlapp! Allerdings - als Firmenlogo auf einem Auto macht sich das gut. Nur - hoffentlich weiß auch der Bachelor Professional wie die einzelnen Phasen angeordnet sind, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Unser Bildungssystem mit „mega, voll krass, süss oder chill mal“ unterstützt seine Nicht-qualifizierung massiv. Ach ja, und „wegen“ geht immer noch mit dem Genitiv; „nach“ mit Ortsangaben und „zu“ mit Lokalitäten. - Nach Dortmund und zu Aldi oder Aldi schon zu (geschlossen)?

Nun möchte ich auch für Leser, die diesen Artikel als haltlos und gesellschaftlichen Affront ansehen mit den Worte „Honi soit, qui mal y pense!“ enden und hoffe, dass sich die Deutsche Sprache wieder von diesen Zwängen befreit und Bildung Oberhand gewinnt.

Allerdings sind da auch Eltern und Schule in die Pflicht zu nehmen. Dahingehend wird Schule immer mehr zur primären Sozialisationsinstanz und Eltern erziehen nur noch „medial“, um ihr Kind ruhig zu stellen. „Alexa“ macht das schon!

Das Schlusswort soll frei nach Shakespeare lauten: There´s something rotten in the State of Germany. Passend wäre auch „fair is foul and foul is fair!

Tafelbild einer Junglehrerin: Kriese, Monarchi und 3 Grammatikfehler.

Weitere Fragen zum Stand der Bildung????? Die Mathematik möchte ich erst gar nicht listen! Bleiben Sie gesund!

„Sorry“--- „Verzeihung“ reicht, denn ich spreche NOCH DEUTSCH!

Gerrit Schmidt

45549 Sprockhövel