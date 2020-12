Sie halten ihre Köpfe hin – Polizei, Prügelknaben der Nation oder Dein Freund und Helfer

Unsere Polizei, Spielball der Politiker?!

Tag für Tag setzen die Polizistinnen und Polizisten ihr Leben ein, um uns zu schützen und Verbrecher zu verhaften.

Aber, was geschieht, wenn sich eine Beamtin oder ein Beamter (im weiteren Verlauf – die Polizei)

im Dienst mit Covid 19 infiziert? Anträge auf Dienstunfall werden aufgrund der nicht genauen Definierbarkeit abgelehnt. Warum??? „Wählt mir, damit es mich besser geht“, könnte die Devise der Politiker sein, die sich in rhetorischen Floskeln ergießen und inhaltlich lamentieren, wenn man die Fernsehbeiträge einmal genauer unter die Lupe nimmt. Ich nenne es „Rhetorische Volksverdummung“, um den Eindruck der Unterstützung zu vermitteln, die es aber nicht gibt.

Das mag auch ein Grund sein, dass die Polizei in ihrer Dienstauffassung immer mehr „Bauchweh“ bekommt und sich fragt: WOFÜR ?

Thema: Schusswaffengebrauch- es ist richtig, dass zunächst Deeskalation in den Vordergrund zu setzen ist. Muss die Polizei aber von der Schusswaffe Gebrauch machen, so werden in den Medien sofort Ermittlungen präsentiert, die gegen die Polizei eingeleitet werden. Kann eine getroffene Beamtin oder ein getroffener Beamter nur Dank der Schutzweste überleben, so wird geprüft, ob Mordversuch vorliegt.

Etymologisch gesehen, ERMITTELE ich gegen Täter und PRÜFE gewisse Sachverhalte. Außerdem wird auch nie dezidiert von der Aktion des Verbrechers berichtet, lediglich wird die Reaktion der Polizei bis ins Detail beschrieben und genau so, dass man die Polizei als schieß- und schlagwütig an den Pranger zu stellen hat.

Weiter so – liebe Politiker und Vertreter der schreibenden Zunft!!! Eine Beweislastumkehr wäre juristisch und gesellschaftspolitisch gesehen eine Lösung! Nicht die Polizei sondern der Verbrecher müsste den Beweis einer Straftat erbringen!

Dass sich Polizistinnen und Polizisten vereinzelt, wie in Essen geschehen, hinter falsche Weltbilder stellen und darin ihr berufliches Ansehen getragen von Respekt und Anerkennung definieren, ist nachvollziehbar, wenn auch völlig falsch und moralisch wie auch juristisch inakzeptabel.

Die Schüsse von Sarajevo 1914 und der 1.9.39 sind die schlimmsten Tage in der Deutschen Geschichte, dürfen aber nicht immer zum Anlass genommen werden, Schuldgefühle aufzubauen und jedem Verbrecher ein Paradies ohne Gegengewalt zu eröffnen.

Da gab es auch Amerika und Vietnam, als der Amerikaner rücksichtslos ganze Dörfer mit Napalm ausgelöscht hat! Schon vergessen???

Aber – unsere Polizei hat ja Schulterkameras und Mikrofone, um ihren möglichen Tod zu filmen und den Mörder anschließend in eine Therapie zu schicken. Eine Gesellschaft trägt sich m.E. aber nur, wenn Verbrecher bestraft -und ich meine bestraft- werden !

Was denkt eine Beamtin / ein Beamter eigentlich, wenn ein Gewaltverbrecher nach seiner Festnahme abends aufgrund eines Richterbeschlusses wieder auf freiem Fuß ist???? Was denken Angehörige, wenn bei der Beisetzung eines Polizisten von den so WICHTIGEN Staatsvertretern der Landesregierung zufällig zu hören ist: „ Wir sind statistisch in NRW noch gut aufgestellt, das war erst der 5. in diesem Jahr!“ Ja , liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, da vergeht einem schon manchmal der Appetit!!! Aber für diese waren die Trauerfeierlichkeiten sofort beendet, da ein Anwesender dies genau gehört hatte und den Weg wies!

Der anfangs angesprochene Dienstunfall sollte auch ein Dienstunfall sein, wenn die Polizei bespuckt und mit Steinen beworfen wird und es dadurch zu Verletzungen kommt.

Für meine Begriffe sollte sich die Polizei als staatliches Instrument verstehen, wodurch das Recht in einem Rechtsstaat gewährleistet wird, auch wenn Gewalt eingesetzt werden muss.

Allerdings muss sich die Polizei auch Kritik gefallen lassen. Bei Verkehrskontrollen tanzt die Polizei mit winkenden Händen auf der Straße, um Autofahrer anzuhalten. Eine klare Gestik zum Anhalten fehlt. Außerdem sollten bei Dämmerung reflektierende Westen getragen werden! Ich wusste deshalb nicht, werde ich zum Kaffee eingeladen oder soll ich bezahlen. Ich musste zahlen!!! Kuschelpädagogik kann nicht funktionieren, auch nicht in der Schule, denn dort werden mittlerweile auch immer mehr Lehrkräfte attackiert, die sich anscheinend auch nicht wehren!

Putative Notwehr oder Nothilfe erlaubt mir einen heftigen Schlag, der mich schützt und den Angreifer massiv außer Gefecht setzt!

Eine gesegnete Vorweihnachtszeit wünsche ich Ihnen alle!

Bleiben Sie gesund und nur Distanz kann das Virus bezwingen.

Gerrit Schmidt

Sprockhövel