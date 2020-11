Herten. Auf der Bahnhofstraße wurde in der Nacht auf Freitag ineinen Getränkemarkt eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tür

aufgehebelt und mehrere Flaschen Whiskey und ein paar Zigarettenschachteln

gestohlen. Der Einbruch wurde gegen 2.15 Uhr gemeldet. Die Polizei konnte in der

Nähe einen Tatverdächtigen festnehmen. Der 25-jährige Mann aus Emsdetten hatte

zuerst versucht, mit einem Auto zu flüchten. Anschließend rannte er zu Fuß weg,

konnte aber kurz darauf von den Beamten geschnappt werden. In dem Auto konnte

Einbruchswerkzeug gefunden und sichergestellt werden. Nach bisherigenErmittlungen besitzt der 25-Jährige keinen gültigen Führerschein, außerdem stand

er offensichtlich unter Drogen. Deshalb wurden ihm an der Wache auch Blutproben

entnommen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.