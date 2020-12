Im April starteten einige Parteimitglieder der SPD Marl auf Initiative der Jungsozialisten (Jusos) Marl eine Einkaufshilfe. Unter dem Motto „Solidarität gegen Corona“ bieten sie die Übernahme von Einkäufen für ältere Menschen und alle, die zur Risikogruppe gehören, an.



MARL. Wer Hilfe benötigt oder Informationsbedarf hat, kann sich unter Tel. 02365/992684 oder per E-Mail unter spd-fraktion@marl.demelden.In den letzten Wochen steigen die Infektionszahlen erneut an. Nun sind weitere Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona Virus beschlossen worden. Die Zahl der Menschen, die das Haus infolgedessennicht verlassen können oder wollen steigt. Manche von ihnen haben wenig Unterstützung vor Ort oder können sich Lieferdienste auf die Dauer nicht leisten. Hier kommt die Einkaufshilfe der SPD Marl ins Spiel.

Die Anfragen häufen sich in den letzten Wochen, weswegen neue Freiwillige für das ehrenamtliche Team innerhalb des Stadtverbands Marl gesucht und gefunden wurden. Stadtverbandsvorsitzender Brian Nickholz nimmt das zum Anlass, um erneut auf das Angebot aufmerksam zu machen: „In diesen Zeiten kommt es besonders darauf an, dass niemand allein gelassen wird. Ich freue mich, dass über so einen langen Zeitraum dank des tatkräftigen Engagements innerhalb meiner Partei die Einkaufshilfe angeboten wird. Wir stehen auch weiterhin unterstützend bereit, wenn Hilfe nötig ist.