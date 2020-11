Mit viel Eifer hatten sich die Tänzerinnen und Tänzer des Tanzsportclubs Schwarz-Silber Marl e.V. nach Bekanntwerden der Corona-Lockerungen im Frühsommer zuerst in einen teilweisen und nach den Sommerferien erst recht wieder in den vollen Trainingsbetrieb gestürzt. Besonders freuten sich die Jüngsten, die seit Mitte März ganz aufs Tanzen hatten verzichten müssen, dass sie endlich wieder tanzen durften. Doch monetan ist wieder kein Training für die TSC-Tanzkinder und alle anderen Vereinsmitglieder möglich.

„Wir hatten viel Energie in ein passendes Hygiene-Konzept gesteckt“, erklärt Sportwart Christian Wunde. „Mit Anwesenheitslisten zur Kontaktverfolgung, Ein- und Auslass-Regelungen in den Trainingsstätten und viel Desinfektion konnten wir wieder zu einem fast normalen Trainingsbetrieb zurückkehren.“ Alle Trainer hätten dabei kräftig mitgewirkt und dafür gesorgt, dass die Maßnahmen auch umgesetzt wurden.

Der Turnier-Tanzsport kam bundesweit aber nur sehr mühsam wieder in Gang. Die meisten Veranstaltungsräume sind zu klein, so dass Abstände nicht eingehalten werden können, und erlauben daher keine größere Zahl von Aktiven oder Besuchern.

Als einzige TSC-Tänzerin konnte Pia Hoeft endlich wieder an einem Turnier teilnehmen. In Recklinghausen startete sie als Solo-Tänzerin bei einem Jazz-and-Modern-Dance-Turnier und brachte einen guten sechsten Platz nach Hause. „Eigentlich hätte ich damit dann beim Deutschlandpokal in Dresden Anfang November starten können“, berichtet Pia Hoeft traurig: „Aber das Turnier wurde leider gestrichen.“

Wie schon im Frühjahr hält jetzt der TSC seine Mitglieder mit Online-Trainings fit. „Das neue Fitness-Programm Athleticflow™, Zumba®, Modern-Line-Dance, Rückenfit, Folklore, Show-Dance für die Jugendlichen und ganz neu auch Discofox stehen auf dem Programm!“, freut sich Klaus Tietze, erster Vorsitzender des TSC, und ergänzt: „Wir hoffen natürlich, dass mit diesen Aktivitäten die Vereinsmitglieder uns auch weiterhin die Treue halten.“

Nähere Informationen zu den Online-Trainings gibt’s unter www.tsc-schwarzsilber-marl.de. Auch ein Hineinschnuppern ist für Nicht-Mitglieder möglich. Zugangsdaten können bei den Trainern erfragt werden.