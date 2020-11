Seit 20 Jahren beteiligt sich das Marler Weltzentrum an der Aktion „Der Pott kocht fair“ und bietet im esm-Weltladen „Marler Kaffee“ an. Damals berichtete ein junger Mann aus Kolumbien, dass es armen Bauern in seinem Dorf im Hochland gelungen war, durch Umstellung auf biologischen Kaffeeanbau ihre legalen Einkünfte zu steigern, trotz Bedrohungen von Drogenbaronen, Militär und Guerilla.

Die Fair-Handels-Organisation El Puente sichert ihnen seitdem einen angemessenen Mindestpreis und langjährige Planung. Das hilft ihnen und der Umwelt. Jetzt erinnerten einige Mitglieder des Weltzentrums an dieses Ereignis, natürlich mit Mundschutz und ausreichend Abstand. Sie bedankten sich besonders bei Gudrun Haselau.

Als langjährige Leiterin des esm-Weltladens war sie mit ihrem Einsatz ein Motor für die Marke „Marler Kaffee“. „Ich kenne niemanden, der mit so großem Wissen über die verschiedenen Kaffee- und Teesorten, aber auch andere faire Waren die Kunden so freundlich und kompetent beraten konnte“, lobte Klaus-Dieter Hein, Vorsitzender des Weltzentrums, ihre hohe Kompetenz.

Nun stand ihre offizielle Verabschiedung durch den esm-Vorsitzenden Pfarrer Jörg Krunke an. Er bedankte sich für ihr Engagement und freute sich, dass sie weiterhin im Weltzentrum mitarbeiten wird. Gleichzeitig stellte er ihre Nachfolgerin Birgit Buttler vor, die sich schon intensiv mit der neuen Aufgabe vertraut gemacht hat.

Bürgermeister Werner Arndt bedankte sich bei allen aktiven Helfern des Weltladens und besonders bei Gudrun Haselau und wünschte ihr für die Zukunft alles Gute. Er und auch die Stadtverwaltung sind treue Kunden des Kaffees. Häufig wird Gästen der Stadt „Marler Kaffee“ als besonderes Geschenk aus Marl überreicht, verbunden mit Informationen zum Fairen Handel.

Mit der Ausstellung „Kaffeeparcour“ zeigt das Weltzentrum den Weg von fairem Bio-Kaffee „vom Strauch in die Tasse“. Sie ist noch bis Ende November im alten insel-Forum im Marler Stern zu sehen.