Montagmorgen, 20. September, suchte eine Frau eine Apotheke in der Westfalenstraße auf. Dort gab sie ihren gelben Impfausweis und ihren Personalausweis ab, um sich einen digitalen Impfnachweis ausstellen zu lassen.

Der Mitarbeiterin der Apotheke fiel auf, dass mit dem Chargenaufkleber des Impfherstellers wohl etwas nicht stimmte. Sie kontaktierte den Impfhersteller und konnte in Erfahrung bringen, dass diese Chargennummer nicht vergeben wurde.

Als die Betrügerin ihren digitalen Impfnachweis abholen wollte, wurde sie von Polizeibeamten in der Apotheke erwartet und auf die Fälschung angesprochen. Sie gab zu, nicht geimpft zu sein und einen gefälschten Impfausweis vorgelegt zu haben. Jetzt erwartet sie eine Anzeige wegen Betruges.