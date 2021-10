Die schmusigste Katze aus Deutschland heißt Simba und lebt in Iserlohn. Der ewig schnurrende Stubentiger ist einer von drei Gewinnern des bundesweiten „Schmusy Lookalike-Wettbewerbs“.

Und das ist Simba: Ein Schmusekater, wie er im Buche steht. Sobald seine Besitzer zur Ruhe kommen, ist er da, liegt schnurrend auf dem Schoß und genießt jede Sekunde, die er mit seinen geliebten "Dosenöffner" schmusen darf.

Jetzt wird der kleine Britisch-Kurzhaar-Kater aus dem Sauerland sogar als Ölgemälde verewigt und das vom bekannten Kölner Porträt- und Landschaftsmaler Torsten Wolber (allaprima.de).

British Kurzhaar haben übrigens im Allgemeinen ein sehr ausgeglichenes Wesen und ergreifen jede Schmuse-Gelegenheit beim Schopfe. Am liebsten belagern sie ihre Besitzer und genießen die Streicheleinheiten i vollen Zügen. So auch Simba, der dazu noch jeden Schurr-Wettbewerb gewinnen könnte.

British Kurzhaar vertragen sich zudem sehr gut mit anderen Katzenrassen und Tieren. Sie sind sehr gut für die Wohnungshaltung geeignet. Gegen einen Abstecher auf den Balkon oder in den Garten, haben sie dennoch nichts einzuwenden. Auch Simba ist die perfekte Familienkatze und könnte sich kein besseres Leben als in Iserlohn vorstellen.

Zum Wettbewerb

Porträts von Menschen und Tieren: Maler Torsten Wolber wird SImba in Öl verewigen. Foto: Schmusy/Harald Stoffels

hochgeladen von Anja Jungvogel

Gesucht wurden beim Wettbewerb, der von der Firma Finnern ausgelobt worden ist, Katzen, die entweder der „Schmusy“-Logo-Katze besonders stark ähneln oder aber besonders „verschmust“ sind. Über 300 Besitzer*Innen von Schmusetigern aus ganz Deutschland bewarben sich online mit Fotos über die Website: www.schmusy.com. Letzte Woche tagte eine Fachjury beim Münchener Magazin „Geliebte Katze“ und kürte die Gewinner mit insgesamt 23 Preisen (drei Ölporträts, drei Jahres-Abos „Geliebte Katze“, sieben Katzenbürstensets und zehn Schmusy-Futterpakete). Simba aus Iserlohn wurde zu einem der Hauptgewinner gewählt.

Denn die Deutschen lieben Haustiere: Fast 40 Millionen Vierbeiner, Vögel und Fische leben in Haushalten zwischen Flensburg und Passau, Aachen und Görlitz, wie neue statistische Erhebungen zeigen – Tendenz steigend. Unumstrittene Spitzenreiterin in der Gunst der Deutschen ist die Katze mit aktuell rund 15,7 Millionen Exemplaren: Mehr als Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen und Hamster zusammen. Caroline Vulter vom Tiernahrungs-Hersteller Finnern wundert das nicht: „Katzen stehen für positive Werte wie Schönheit und Individualität, auch Selbständigkeit, gemischt mit gelegentlichem Liebesbedürfnis – das finden viele Menschen anziehend.“

Die aktuell wachsende Begeisterung der Deutschen für die sprichwörtliche Eleganz auf vier Pfoten (2020 nahm die Zahl der Hauskatzen um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu) brachte das Unternehmen aus der norddeutschen Kreisstadt Verden an der Aller auf eine originelle Idee. Caroline Vulter: „Jede Katzenbesitzerin weiß, wie angenehm es ist, am Abend nach der Arbeit mit dem geliebten Tierchen zu kuscheln. Und vielen Kindern geht es genauso – die freuen sich auf ihren kleinen Stubentiger, wenn sie aus der Schule nach Hause kommen. Und der wiederum genießt die Streicheleinheiten sichtlich. Deshalb suchen wir jetzt mit unserer Marke Schmusy die verschmusteste Katze Deutschlands.“

Das Unternehmen Finnern bietet übrigens Tiernahrung für Hunde und Katzen an, zum Beispiel „Rinti“, „Schmusy“, „Miamor“ oder „Kattovit“.