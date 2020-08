Die Stadt Unna hat nach dem Brand der Tennishalle des TC GW Unna und der damit verbundenen Freisetzung von Asbest-Partikeln den Sperrbereich aufgrund optischer Befunde angepasst. Archivfoto: privat

hochgeladen von Anja Jungvogel

Das Ordnungsamt der Stadt Unna hat am heutigen Dienstag, 25. August, den Sperrbereich im Kurpark vorsorglich erweitert. Denn nach dem Tennishallen-Brand Anfang August hatten Gutachter des Landesumweltamtes Belastungen durch Asbest auf dem Gelände der Kita "Kurparkwichtel" in Königsborn festgestellt (wir berichteten).

Daraufhin mussten alle raus und die Tagesstätte wurde geschlossen. Ein paar Tage später dann Entwarnung. Jetzt gibt es neue Hinweise auf mögliche Giftstoffe. Vorsorglich wird die Kita nun wieder geschlossen.

Ob durch die Arbeiten an der Tennishalle oder durch den starken Wind in den vergangenen Tagen: es gibt Anzeichen für das Vorhandensein von Asbestrückständen auch in einem größeren Radius. Aus diesem Grund hat die Stadt Unna nach dem Brand der Tennishalle des TC GW Unna und der damit verbundenen Freisetzung von Asbest-Partikeln den Sperrbereich aufgrund optischer Befunde angepasst.

Betroffen von dieser Sperrung sind der Bereich um die Jugendkunstschule, den Circus Travados und weitere Teile des Kurparks. Diese Bereiche werden von einem von der Stadt beauftragten Gutachter beprobt. Die Stadt hofft, dass bis zum kommenden Wochenende die Ergebnisse des Gutachters vorliegen und bittet ausdrücklich alle Bürger*innen sich an diese Absperrung zu halten.

Da der Wetterbericht für Mittwoch einen Sturm vorhersagt, hat die Stadt für Donnerstag nochmals eine Reinigung durch ein Fachunternehmen beauftragt. Weitere Maßnahmen werden nach dem Vorliegen der Ergebnisse des Gutachters abgestimmt.