Vor dem Kamener Kreuz, zwischen Werne und Bergkamen, hat es auf der A1 in Richtung Köln gekracht. Die Autobahn ist seit 13.30 Uhr gesperrt.

Ein LKW kam offensichtlich von der Fahrbahn ab und krachte in die Leitplanke. Aus bisher ungeklärter Ursache soll der Sattelschlepper von der Fahrbahn abgekommen sein und blieb, nach ersten Meldungen, wohl unverletzt. Allerdings musste die Unfallstelle gesperrt werden. Daher mittlerweile acht Kilometer Stau.

Die Polizei bittet Ortskundige, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

Näheres zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle.