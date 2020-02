Mit noch länger andauernden Verkehrsstörungen muss in Kamen an der Straße Altenmethler gerechnet werden.

Ein LKW-Fahrer kam am heutigen Dienstag gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den Graben.

Er beschädigte dabei einen Strommast, der nun umzukippen droht und die derzeit andauernde Bergung des LKW erschwert.

GSW ist verständigt und wird den Strom abschalten. Über die Dauer des Stromausfalls und der Bergung des Fahrzeugs ist derzeit noch nichts bekannt.