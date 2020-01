Alarm- und Sicherheitsanlagen könnten dann doch von Vorteil sein, wenn ein unerwünschter Gast in die eigenen vier Wände betritt. So wie auch vergangenen Donnerstag, 9. Januar.

Bergkamen/Kamen. Bislang unbekannte Täter hebelten zwischen 16.20 Uhr und 17.40 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße "Im Rosenholz" in Bergkamen auf und gewährten sich so unerwünschten Einlass in das Haus. Als die Täter die Küche betraten, löste sie die Alarmanlage aus und schlug die Täter in die Flucht. Es wurde nichts gestohlen.

In Kamen waren unbekannte Täter erfolgreicher als sie zwischen 7.15 Uhr und 18.40 Uhr in eine Doppelhaushälfte am "Flözweg" in Kamen eingebrochen sind. Auch hier hebelten sie die Terrassentür auf. Die Täter durchwühlten diverse Schränke, flüchteten aber ohne Beute.

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise nimmt die Polizeiwache in Kamen unter Tel. 02307/9213220 entgegen.