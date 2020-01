Zweieinhalb Monate nach dem Flaschenwurf aus einem Partyzug, wodurch ein Kleinkind in Kamen lebensgefährlich verletzt worden ist (wir berichteten), hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage erhoben.

Kamen. Dem 32-jährigen Mann aus Moers wird fahrlässige Körperverletzung vorgeworfen. Bei einer Verurteilung sehe das Gesetz eine Geldstrafe oder sogar eine Haftstrafe vor.Ein genauer Termin für den Prozess am Amtsgericht Kamen steht noch nicht fest.

Zur Erinnerung

Anfang November traf eine Flasche, die am Bahnhof Kamen aus einen fahrenden Zug geworfen wurde, den Kopf des zweijähriges Mädchens. Das Kind erlitt schwere Verletzungen und musste operiert werden. Der Beschuldigte gab an, die Flasche achtlos hinausgeworfen zu haben. Zudem sei ihm nicht bewusst gewesen, dass der Zug in diesem Moment durch einen Bahnhof fuhr.