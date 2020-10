Um kurz vor vier Uhr wurde die Feuerwehr Kamen am frühen Montagmorgen (5. Oktober) in die Kamener Innenstadt gerufen. Dort brannte ein älteres Gebäude in der Straße "Am Geist".

Die ersteintreffenden Einsatzkräfte nahmen bereits deutlich Brandgeruch vor dem Haus wahr. Die weitere Erkundung ergab, dass es in einem Abstellraum im 1.Obergeschoss eines ehemaligen Hotels an der Ecke "Güldentröge" zu einem Brand von Unrat gekommen war.

Das Hotel wird als Wohngebäude genutzt. Die Bewohner hatten das Gebäude bereitsvor Eintreffen der Feuerwehr unverletzt verlassen können. Die Feuerwehr baute umgehend einen Löschangriff auf und ging mit einem Truppunter Atemschutz zur Brandbekämpfung vor. Außerdem wurde die Drehleiter in Stellung gebracht und die Dachfläche von oben in Augenschein genommen.

Aufgrund der verschachtelten Bauweise des alten Gebäudes wurden weitere Trupps unter Atemschutz in das Gebäude geschickt, um zu kontrollieren bzw. sicher zugehen, dass der Brand sich nicht weiter ausgebreitet hat.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten, wurde die Dachdämmung im Nahbereich desBrandes entfernt und das Gebäude mit Lüftern entraucht. Die Bewohner konnten daraufhin wieder in ihre Wohnung zurückkehren. Im Einsatz waren der Löschzug 1 (Kamen-Mitte/Südkamen) und der Löschzug 2(Methler) sowie der Rettungsdienst.

Die Kriminalpolizei hat noch während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr dieErmittlungen zur Brandursache aufgenommen.