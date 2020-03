Die Polizei hat nach einem Raub auf einen 30-Jährigen am Montagabend in Unna, zwei Heranwachsende und einen Jugendlichen aus Dortmund in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen.

Die drei Tatverdächtigen wurden am Dienstagnachmittag der Haftrichterin am Amtsgericht Unna vorgeführt. Diese erließ Haftbefehl gegen alle drei. Die beiden 18-Jährigen und der 16-Jährige kommen nun Untersuchungshaft.

ihnen wird zur Last gelegt, ihr Opfer Unnaer auf dem Hellweg zu Boden geschlagen, festgehalten und das Handy und die Geldbörse entwendet zu haben. Die drei Tatverdächtigen flüchteten. Leicht verletzt suchte der Mann seine nahegelegene Wohnung auf und rief die Polizei.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung erwischten zivile Einsatzkräfte die drei Tatverdächtigen am Bahnhof Unna an, nahmen sie vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam der Wache Unna.

Bei der Durchsuchung wurde das Raubgut aufgefunden. Die beiden 18-Jährigen und der 16-Jährige sind polizeibekannt.

Das 30-jährige Raubopfer wurde zur weiteren medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.