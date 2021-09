Der Name klingt so harmlos: „Teestube“. Da sollte man meinen, es handelt sich um einen harmlosen Mädchentreff in Blümchen-Atmosphäre. Doch weit gefehlt: Zur Bekämpfung des illegalen Glücksspiels hat die Kreispolizeibehörde Unna nun, im Rahmen eines Großeinsatzes, ein paar „Teestuben“ in Bergkamen hochgenommen.

Großeinsatz wegen illegalem Glücksspiel in Bergkamen.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Am Freitagabend (24. September) rückten überraschend mehrere Einsatzwagen an. Maskierte Beamte sprangen aus den Transportern, um diverse Objekte in Bergkamen zu durchsuchen.

Dabei stellten die Ermittler eine Vielzahl von manipulierten Glücksspielautomaten, eine fünfstellige Summe Bargeld sowie Drogen sicher.

Dieses Einsatzfahrzeug wurde mit einem rohen Ei beworfen.

hochgeladen von Anja Jungvogel

Während des Einsatzes kam es auch zu ein paar unschönen Auseinandersetzungen: Zum Beispiel wurde ein Streifenwagen mit einem rohen Ei beworfen.

Zudem musste die Polizei mehr als ein Dutzend Strafverfahren wegen illegalen Glücksspiels einleiten. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.