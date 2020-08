Ein lauter Knall am Nachmittag: Gegen 15:20 Uhr wurde die Feuerwehr Kamen am heutigen Montag, 24. August, in die Blumenstraße gerufen. Die Anrufer berichteten der Leitstelle von einer Gasexplosion.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich die Lage: Aus einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses waren offenbar infolge einer Gasexplosion die Fenster auf Bürgersteig und Straße geflogen.

In der Wohnung hielten sich zum Zeitpunkt der Gasexplosion eine Frau und ihre vier Kinder auf. Die Frau erlitt Brandverletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre vier Kinder blieben zwar augenscheinlich unverletzt; dennoch wurden sie vorsorglich zur weiteren und eingehenden Untersuchung in eine Kinderklinik gebracht.

Die hinzugezogene Stadtwerke (GSW) sperrten die Gasversorgung zu der betroffenen Wohnung ab. Die Wohnung ist vorerst unbewohnbar. Die Kriminalpolizei hat noch während der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr die Ermittlungen zur Ursache der Gasexplosion aufgenommen.

Die Feuerwehr führte abschließend Gasmessungen durch; nachdem diese negativ verliefen, war der Einsatz der Feuerwehr nach einer Stunde beendet.