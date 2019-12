Die Sorge um den Welpen, der Weihnachten halb erfroren (wir berichteten) in einem Kellereingang in Weddinghofen gefunden wurde, beschäftigt die Leser im Netz. Wie geht es dem Kleinen, der um ein Haar gestorben wäre? Warum gibt es drei Tage nach der ersten Vermisstenmeldung noch keine Infos über den Gesundheitszustand des Hundes?

Die Tierfreunde Kamen finden nicht zur Ruhe. Ständig werden sie mit Fragen bombardiert. Als der Kleine gerettet wurde, war es bereits "fünf vor zwölf". Mit starker Untertemperatur und Krampfanfällen kam er zu einer Kamener Tierärztin, die umgehend die erste Notversorgung eingeleitet hat. Ohne diese spontane Hilfe wäre der Hund noch am gleichen Tag gestorben. Dann musste der Welpe so schnell wie möglich in die Tierklinik nach Duisburg gebracht werden.

Die meisten Leser zeigen sich seitdem besorgt, doch es gibt auch ein paar unverschämte Meldungen, wie zum Beispiel in der Gruppe ´Du bis Kamener, wenn´: "Ich habe auf Facebook gesucht und keine Neuigkeiten gefunden. Nur Fragen vieler Tierfreunden, die gerne wissen möchten, wie es dem Hund geht. Da wird eine reißerische Geschichte ins Netz gestellt. Ich erwarte nicht, dass über Hintergründe informiert wird, aber die Informationspolitik des Vereins ist für mich mehr als schlecht. Deshalb unterstützte ich andere Vereine."

Dabei sind den Tierschützern die Hände gebunden. Nach der Rettung und Erstversorgung des Welpens in Kamen, bleibt ihnen nur die Hoffnung, dass der Kleine nicht etwa wieder in die Hände des Besitzers oder gar des Welpenhändlers gerät.

Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Verantwortlichen aufgenommen, das Veterinäramt im Kreis Unna ist bis nach Neujahr nicht zu erreichen und die Tierklinik in Duisburg-Kaiserberg hat weder die Anfragen der Tierschützer noch der Stadtspiegel-Redaktion beantworten wollen. Man beruft sich auf das Datenschutzgesetz und vertröstet auf später. Das öffentliche Interesse scheint den Duisburger Ärzten dabei egal zu sein.

"Der Fall ist sehr verworren", erklärt Tierfreunde-Vorsitzende Regina Müller nochmals. "Da uns der Hund nicht gehört, können wir auch nichts anderes machen, als zu warten. Wir haben alles Mögliche versucht, bekommen aber ebenfalls keine Antworten."

Regina Müller und ihre Mitstreiterinnen sind selbst in großer Sorge und hoffen auf baldige Genesung der Hündin. Natürlich wollen sie nichts lieber, dass der kleine Husky überlebt und dann in eine liebevolle Familie kommt. "Aber auch das liegt nicht in unserer Hand", erklärt die ehrenamtliche Tierschützerin, die sich zudem ärgert, dass anscheinend niemand aus der Veterinärbehörde die tausendfach geteilten Posts im Internet liest und aktiv wird. "Wir müssen warten und weiter hoffen, dass alles gut wird:"