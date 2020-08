Kurze, heftige Regenschauer mit Gewitter unterbrachen den lauen Sommerabend in Unna. Den Ortsteil Dreihausen hatte es dabei wohl am Schlimmsten getroffen. Die Feuerwehr war in Alarmbereitschaft.



Mal wieder liefen bei den Wassermassen, die vom Himmel fielen, die Straßen in Dreihausen über. Schlamm und Wasser strömte von den Feldern. Das Problem ist der Stadt Unna bekannt, die von Zeit zu Zeit die Gräben von einer Lüner Landschaftsgartenbau-Firma ausbaggern lässt. Das letzte Mal war das Unternehmen vor rund einem Monat vor Ort. Doch schon wieder ist alles zugewachsen, so dass das Regenwasser nicht ordnungsgemäß abfließen konnte.

„Das Problem ist seit Jahren bekannt“, klagt einer Anwohnerin, deren Hof regelmäßig zu überfluten droht. Die Feuerwehr könne dabei nicht helfen. Schlamm werde nicht abgepumpt. Und so ist die kleine Dorfgemeinschaft mal wieder auf sich allein gestellt. Zum Glück ist in Unna-Dreihausen „Nachbarschaftshilfe“ nicht nur ein Wort.

