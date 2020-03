Die wilde Verfolgungsjagd der Polizei mit einem 19-jährigen BMW-Fahrer endete am späten Mittwochabend im Straßengraben.

Der Streifenwagenbesatzung fiel das geparkte Fahrzeug mit zwei Insassen gegen 23.40 Uhr Am Pfauenufer in Unna auf.

Weil der Einmündungsbereich nur für Anlieger und Fußgänger frei ist, entschlossen sich die Beamten, den Wagen und die beiden Personen zu kontrollieren. Als die beiden jungen Männer den Streifenwagen allerdings erblickten, schaltete der 19-jährige Fahrer die Scheinwerfer an seinem Wagen aus, fuhr los und raste mit hoher Geschwindigkeit davon. Mit eingeschaltetem Blaulicht nahm die Polizei die Verfolgung auf.

Der 19-Jährige reagierte nicht auf die Anhaltezeichen der Streifenwagenbesetzung. Auf der Karlstraße, etwa 100 Meter vor einer Bahnüberführung, verlor er in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Dabei wurden die beiden jungen Männer leicht verletzt. Noch am Unfallort gab der 19-jährige Fahrer zu, Drogen konsumiert zu haben - deshalb sei er vor der Polizei geflohen.

Die beiden Unnaer wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurden dem 19-jährigen Fahrer Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.