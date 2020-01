Weil sie einem Fasan ausweichen wollte, hat sich eine 46-jährige Frau am gestrigen Dienstag in Unna-Dreihausen mit ihrem BMW überschlagen.

Beim Unfall wurden Mutter und die sechsjährige Tochter leicht verletzt und konnten noch selbst aus dem Wagen herauskrabbeln.

Per Rettungswagen wurden sie ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Die Straße Dreihausen war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.