Bis um 2 Uhr in den frühen Morgenstunden am 10. Februar verzeichnete die Feuerwehr Kamen 22 sturmbedingte Einsätze.

Mehrere Bäume waren umgestürzt, zum Teil auf der Autobahn. Dachteile, Abdeckungen von Straßenleuchten sowie Plakatwände mussten gesichert werden.

Am Nordring wurden Absperrungen der Baustelle entfernt, die auf die Straße lagen.

An der Koppelstraße war zudem ein Baum auf ein Gebäude gestürzt. Dieser konnte mit Hilfe eines Krans sicher zu Boden gebracht werden.

Dennoch: Insgesamt verlief die Nacht für die Feuerwehr Kamen bislang weniger arbeitsintensiv, als aufgrund der Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes zunächst befürchtet wurde.