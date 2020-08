+++ Update 11.15 Uhr: Die Polizei gab Entwarnung und hob die Sperrung wieder auf. Zuvor wurde bereits der linke Fahrstreifen freigegeben. Der Verkehr staut sich zur Zeit noch auf rund sechs Kilometern. +++

Die A44 in Richtung Dortmund ist derzeit komplett gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen sind am heutigen Donnerstagmorgen (27. August) zwei LKW ineinander gekracht und blockieren zur Zeit die Fahrbahnen in Richtung Dortmund.

Am Stauende fuhr ein Lkw auf einen anderen Laster auf. Es gibt mehrere Verletzte, ein Hubschrauber sei im Einsatz. Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei sind mit mehreren Einheiten vor Ort. Der Fahrer des zweiten Lkw soll in seinem Führerhaus eingeklemmt worden sein; er sei wohl schwer verletzt und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Wie viele Personen insgesamt beim Unfall verletzt wurden, ist derzeit noch unbekannt. Wie die Autobahnpolizei verlauten ließ, wird die A44 wohl für mehrere Stunden gesperrt bleiben.

Mittlerweile staut sich der Verekhr auf zehn Kilometern. Auch die B1 ist in Richtung Unna (ab Werl/Hemmerde) dicht.

+++ Wir berichten weiter +++