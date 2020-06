Schwerer Verkehrsunfall in Kamen auf der Hochstraße, Ecke Henry-Everling-Straße. Aktuell ist die Straße noch voll gesperrt. Der Verkehr staut sich in beide Richtungen. Vier Verkehrsteilnehmer wurden schwer verletzt.

+++ Näheres zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle +++