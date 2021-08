Seit dem gestrigen Sonntagabend (15. August, ca. 19.30 Uhr) wird die 12-jährige Sophia S. aus Bergkamen vermisst. Zuletzt hielt sie sich in Rünthe auf. Eine Straftat oder ein Unglücksfall kann nicht ausgeschlossen werden.

Am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, verließ die 12-jährige Sophia Schmidt aus Bergkamen eine Feier in der Urnenstraße in Rünthe. Sie traf allerdings nicht zuhause ein.

Alle bisher von der Polizei und den Angehörigen getroffenen Maßnahmen führten bei der Suche bislang nicht zum Erfolg. Darum hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat Sophia seit gestern Abend gesehen oder kann Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Unna in Verbindung zu setzen (02303/921-3535).

Personenbeschreibung

Sophia S. ist schlank, hat hellblondes Haar und ist 175 cm groß. Sie trug bei ihrem Verschwinden ein knielanges Blumenkleid wie auf dem Foto, schwarze Badelatschen und eine

Brille mit dünnem Gestell. Sie trägt das Haar teilweise als Zopf oder zum Dutt gebunden.