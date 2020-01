Zwischen Soest und Dortmund, in der Höhe von Werl, musste die Eurobahn RB 59 am heutigen Samstagmorgen stoppen, da es ein Unglück auf den Gleisen gegeben hatte.

Die Bahnstrecke wurde daher gegen 8.30 Uhr gesperrt und konnte erst um 11.15 Uhr wieder befahren werden. Die Fahrplanänderungen waren an den Bahnhöfen angeschlagen. Denn die Sperrung hatte erhebliche Auswirkungen auf den regionalen Zugverkehr. Acht Züge wurden umgeleitet und hatten somit ebenfalls Verspätung. Drei Zugverbindungen fielen sogar aus.

Alle Fahrgäste der betroffenen Eurobahn mussten den Zug verlassen und erst einmal zu Fuß weiter, bis sie schließlich per Taxi ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Näheres zu einem späteren Zeitpunkt hier an dieser Stelle.