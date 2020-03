Die Künstlerinnengruppe „Blickwechsel“, gegründet im vergangenen Jahr, präsentiert sich am Donnerstag, 12. März um 19 Uhr, mit einer Vernissage zu ihrem ersten gemeinsamen Thema "Aufbruch".

Bearbeitet wurden von den fünf Künstlerinnen Heike Behrens (Kamen), Kerstin Donkervoort (Bönen), Tania Mairitsch-Korte (Hamm), Anette Heuer (Heeren) und Susanne Specht (Heeren) das Thema „Aufbruch“ in Form von Acrylbildern, Drucken, Zeichnungen, Aquarellen, Papierarbeiten und Mischtechniken.

Den Rahmen für die Ausstellung bietet die Rathausgalerie der Stadt Kamen (das neue VHS–Gebäude, ehemals Käthe-Kollwitz-Schule). Somit passt der Titel der kommenden Ausstellung „Aufbruch“ auch sehr gut zum neuen „Haus der Bildung“ an der Bergstraße 13 in Kamen–Heeren, da sich die VHS Kamen-Bönen vor kurzem noch ihrerseits im Aufbruch befand.

Die Ausstellung kann vom 12. März bis 7. Mai, während der regulären Öffnungszeiten, in den Räumen der VHS besichtigt werden. Führungen können telefonisch unter Tel. 0162/4030621 vereinbart werden.