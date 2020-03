Die Stadt Kamen setzt in Sachen Coronavirus auf Vorsicht und sagt alle größeren Veranstaltungen ab.

Aufgrund der potenziellen Ansteckungsgefahr fallen bis Ostern alle größeren Veranstaltungen mit einer Besucherzahl von voraussichtlich mehr als 1.000 Personen ins Wasser. Betroffen sind zudem kleinere Veranstaltungen, bei denen nach Abwägung der Gegebenheiten das Gefährdungsrisiko für die Teilnehmer nach aktuellem Stand zu groß ist. Betroffen von der Regelung, die im Einvernehmen mit dem Kreis-Gesundheitsamt getroffen worden ist, sind folgende Veranstaltungen:

- Gemeinsame Seniorenrunde des Stadtseniorenrings im Ortsteil Heeren (18. März)

- Die Messe „Planen – Bauen – Wohnen“ am 21. und 22. März in der Stadthalle Kamen

- Der Frühjahrsputz: 21. März (Stadteile) und 28. März (Kamen-Mitte)

- Die Märzkirmes Heeren-Werve (27. bis 30. März)

- Alle Osterfeuer

Aus dem Bereich der Kulturveranstaltungen sind zunächst folgende Veranstaltungen betroffen:

- Der „Tatortreiniger“ – 13. März, Konzertaula

- Kabarett zum Internationalen Frauentag in der Stadtbücherei – 13. März

- „Hölderlins Filmriss“ – Lesung in der Stadtbücherei am 18. März

- Nathalie küsst – Theaterkomödie am 21. März, Konzertaula

- „Conni“ – das Schul-Musical am 24. März, Konzertaula

- „Salz und Eisen“ – Lesung in der Stadtbücherei am 24. März

- „Hidden Figures“ – US Filmbiografie im Haus der Stadtgeschichte, 25. März

- Krabat – Jugendtheaterstück, 27. März in der Konzertaula

- Kultur Live 2020 – Tagesfahrt am 2. April

- „Bieder – nie wieder“, Eröffnungsveranstaltung zur Kunstausstellung im Technopark, 02. April

- Sweet Soul Music Revue, 03. April, Konzertaula

- DER MIKADO – Operette in zwei Akten, 04. und 05. April, Konzertaula

Darüber hinaus wird bereits jetzt das Internationale Drachenfestival Kite (16. und 17. Mai) abgesagt. Die Stadt Kamen versucht, möglichst viele dieser Termine nachzuholen. Die Öffentlichkeit wird hierüber zeitnah informiert.