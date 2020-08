Das Nashorn, das auf dem Dortmunder Borsigplatz steht, trägt den Namen "Hoppy"; benannt nach Fußball-Legende Hoppy Kurrat aus Holzwickde, der vor drei Jahren verstorben ist (wir berichteten).

Das Netzwerk Runder Tisch BVB und "Borsigplatz" haben nun, als Zeichen der Solidarität in der Corona-Pandemie, einen Buff kreiert. Ein Buff ist ein Multifunktionstuch, das in der aktuellen Zeit auch gut als Mundnasenschutz getragen werden kann.

Das Nashorn grüßt ab sofort mit Maske alle Fahrgäste der Linie U44 und steht symbolisch für die schwarzgelben Aktivitäten des Runden Tischs BVB und Borsigplatz. Unterstützung bekam der Runde Tisch BVB und der "Borsigplatz" durch drei Nähprojekte des Stadtteils, die unter der Leitung von Margarethe Leineweber, Aurica Rostas, Lena Klahn und Marlene Paul die Hoppy-Buffs herstellten.

Das Hoppy-Buff kann gegen eine Spende von 5 Euro erworben werden. Angeboten werden sie in einer schwarzen und einer gelben Variante, mit dem Aufdruck „Borsigplatz Borusse/Borussin" im Hoesch-Museum, in der Dreifaltigkeitskirche und weiteren Orten der Nordstadt.