So mancher Massener hat schon sehnsüchtig darauf gewartet, die Drucker haben ihr Bestes gegeben – und nun liegt sie vor, die zweite Auflage des vom Massener Landtagsabgeordneten Hartmut Ganzke und Kreisheimatpfleger Dr. Peter Kracht herausgegebenen Bandes „Massen in Bildern und Geschichten“.

Pit Kracht holte jetzt einen Großteil der Neuauflage selbst beim Verlag ab. „Ich freue mich sehr, dass es so schnell mit der Neuauflage geklappt hat“, erklärte auch Hartmut Ganzke, „viele Bürger*innen und Bürger waren traurig, dass sie kein Exemplar der ersten Auflage mehr bekommen haben“.

Die erste war bei Erscheinen im August 2020 auf großes Interesse gestoßen und in nur wenigen Wochen waren die 800 Exemplare restlos vergriffen.Das „Massen-Buch“ ist in der Buchhandlung Hornung am Markt in Unna sowie in mehreren Geschäften in Unna-Massen zu bekommen.