In den letzten Tagen werden sich einige Unnaer über grünes Licht in privaten Gärten, auf Balkonen, in Fenstern und an Fassaden haben. Über das ganze Stadtgebiet verteilt leuchtet es allabendlich und zaubert einen Hoffnungsschimmer in die Dunkelheit.

Hinter dieser Aktion stecken die bekannten Unnaer Licht-Designer und Unternehmer Wolfgang Flammersfeld und Reinhard Hartleif (world of lights), mit ihren Profi-Scheinwerfern. Die spontane Licht-Aktion hat einen kultur-politischen Hintergrund und setzt ein Zeichen.

Das grüne Licht ist ein Statement für die (freie) Kulturszene vor Ort. Unterstrichen wird damit der Wunsch, dass mit allen Kulturschaffenden in Unna respektvoll und professionell umgegangen wird.

Noch bis zum 13. September leuchten die Illumination und werfen für eine Diskussion ganz wörtlich ein neues Licht auf die Kulturszene in Unna, denn grün ist die Hoffnung.

Es besteht noch die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl an Scheinwerfern an zentralen, gut sichtbaren Stellen in Unna auf Privatgelände aufzustellen. Wer die Aktion gern unterstützen möchte, kann sich an world of lights unter m.flammersfeld@world-of-lights.de (bitte Adresse und Telefonnummer angeben) wenden.